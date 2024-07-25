荃灣32歲男遇截　揭元朗貨櫃屋變製毒工場　警檢$170萬毒品及工具

警方表示，油尖警區特別職務隊根據線報及深入調查後，前日（23日）及昨日（24日）打擊毒品儲存倉庫及製毒工場行動，打擊毒品儲存倉庫及製毒工場行動，檢獲總值170萬元毒品，拘捕一名男子。



警方檢獲大批證物。（警方提供）

警員在荃灣荃景圍附近一座私人住宅截查一名形跡可疑男子，並在其身上檢獲226克懷疑霹靂可卡因，警員其後搜查該名男子的住宅單位，在內檢獲約1,212克懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具，合共市值約170萬元。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

經調查後，警方懷疑有人曾租用位元朗大樹下東路附近一個貨櫃屋作製毒工場。警方其後掩至該貨櫃屋作徹底搜查，並於屋內發現大量受管制及危險化學物品，包括約10公升懷疑鹽酸、約57公斤具高度腐蝕性懷疑氫氧化鈉、大量乙醇、有機溶劑等，以及其他可作製毒工具，包括滴管、燒杯、燒壺、酸鹼值試紙等。

警方檢獲大批證物。（警方提供）

該名32歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」及「管有受管制化學品以非法生產危險藥物罪名」被捕，被捕人現正被扣留調查，案件交由油尖警區特別職務隊第2隊跟進。

涉案男子被捕。（警方提供）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運或製造危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。根據香港法例第145章《化學品管制條例》第2A條，任何人如明知或有合理理由相信有附表2或3所指明的任何物質將在非法生產危險藥物的過程中使用，或將用以非法生產危險藥物，則不得管有、製造、運送或分銷該物質。一經定罪，最高可判罰款100萬元及判處15年監禁，市民切勿以身試法。