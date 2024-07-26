有片｜瑪莎拉蒂遇查拒停車　警擎槍揮棍無果　翌日拘32歲男車主

一輛瑪莎拉蒂前日（24日）在油麻地遇查拒停車，更撞向警車，警一度擎槍及揮警棍圖阻截無果，同晚在九龍城尋回涉案車輛。據悉，警方經調查後於翌日拘捕32歲男車主。網上流傳警方截查涉事車輛時的影片，可見一輛白色私家車當時停泊在廣東道路邊，前方一輛警車閃燈攔路，3名軍裝警員及1名便衣警員走近私家車，惟私家車未有理會，飇車竄逃，在警員之間穿插，然後剷上行人路及繞過警車逃去，其間有警員數次揮棍擊打車窗，傳出兩下「呯」的巨響。警員其後立即登上警車追截。



涉事車輛停泊在廣東道近北海街，警員到場截查。（網上影片截圖）

據了解，涉事車輛為瑪莎拉蒂私家車。前日（24日）晚上約7時，西九龍總區衝鋒隊人員於上海街一帶巡邏，巡至永星里近上海街時，發現一輛私家車於讓線位，沒有停車觀察路況便駛出路口，形跡可疑，遂上前截查，惟司機未有按照指示停車，更撞向一輛警車，然後沿上海街逃去。

人員展開追截，其後在廣東道近北海街路邊發現該輛私家車，遂上前要求司機下車，惟司機仍企圖逃去。人員多次發出口頭警告不果，遂擎槍戒備並使用警棍拍打該私家車。該私家車其後撞向一輛警車及另一輛私家車，並往九龍城方向逃去。

同日晚上8時許，有途人行經九龍城合一道時，發現該輛私家車車尾箱打開，感到可疑遂報警。人員接報到場檢查，在車上沒有發現可疑物品，但在私家車附近發現一把武士刀。案件列作狂亂駕駛。案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。據了解，警方昨日在觀塘區拘捕該私家車車主，被捕男子姓梁，32歲。

該私家車未有理會，開車加速逃竄，在警員之間穿插。（網上影片截圖）

該私家車未有理會，開車加速逃竄，在警員之間穿插，然後剷上行人路繞過警車。（網上影片截圖）