觀塘線四站暫停｜職員通宵進行工程　港鐵呼籲乘客規劃行程

港鐵表示，今日（28日）進行觀塘綫隧道大型基建設施更新工程，凌晨觀塘綫收車後，工程人員隨即展開工程，包括為相關隧道路段隔離電源及安排保護措施，由工程車運送物料到施工位置，再搭建多組金屬棚架，將以分段形式更換油麻地站附近交叉渡綫隧道頂用作懸掛電纜的大型金屬吊架，更換吊架期間，工程人員需移除及重置部分電纜及架空天綫。工程人員現正全力推進工程。



為了配合工程，今日觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段。



工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

港鐵提醒乘客，所有車站及其他鐵路綫照常服務，乘客仍可乘搭鐵路，穿梭各綫前往所有港鐵站，包括使用荃灣綫前往旺角及油麻地站，以及乘搭屯馬綫前往何文田站，當中太子站今日是荃灣綫和觀塘綫的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，港鐵再次呼籲乘客，出門前請使用MTR Mobile的「行程指南」功能規劃行程，並盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路綫，包括乘搭東鐵綫、東涌綫及將軍澳綫過海。

工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

為了確保車站運作安全有序，太子站會實施人流管理措施，所有觀塘綫的乘客均使用 2 號月台上落車，請乘客留意站內指示，乘搭荃灣綫的乘客需留意「紅色」指示，乘搭觀塘綫的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台，除了太子站之外，其他受影響車站的相關月台亦會暫時關閉，乘客可以留意站內指示。

就今日觀塘綫服務調整，太子站及相關車站已增加特別標示及指示牌，港鐵職員亦會在場協助乘客。

工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

工程人員展開觀塘綫隧道大型基建設施更新工程。（港鐵提供）

工程人員就工程進行相關準備工作。（港鐵提供）

港鐵會密切留意實際情況，適時調整列車服務以配合車站運作及乘客出行需要，港鐵公司感謝乘客體諒及配合。