警大嶼山打擊非法駕駛電動單車滑板車　4男女被捕

大嶼山警區交通隊、特遣隊及大嶼山北分區人員昨日（7月29日）在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題，拘捕4人。



大嶼山警區昨日（7月29日）在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題，拘捕4人。（警方提供）

大嶼山警區昨日（7月29日）在區內舉行交通日，重點打擊非法駕駛電動可移動工具、違例泊車及不守規則過馬路等交通問題，拘捕4人。（警方提供）

警方共拘捕一名外籍男子、兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎30至55歳，涉嫌駕駛時沒有有效駕駛執照、駕駛未有登記及未持牌車輛、沒有第三者保險汽車而使用車輛、駕駛時沒有戴上認可防護頭盔及未經準許在行人路上駕駛電單車。警方亦扣查四部電動可移動工具。被捕人士已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。

另外，人員共發出83張定額罰款通知書及19張傳票，涉及違例泊車、未持有有效封閉道路許可證、未遵循道路標記、持過期駕駛執照駕駛、行人不依交通燈號橫過馬路及在行人路上騎單車。

警方在大嶼山打擊非法駕駛電動單車滑板車，4名男女被捕。（警方提供）

警方重申，非法駕駛電動移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒民眾，電動移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。警方亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全，並呼籲所有道路使用者應遵守交通規例，時刻都要做到「專注、忍讓、守法」。