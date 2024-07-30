佐敦謀殺︱40歲男被暫控謀殺周三提堂 另外1男3女獲准保釋
撰文：凌逸德
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周日（28日）佐敦庇利金街謀殺案，姓彭（33歲）勝和男疑被質疑「撬牆腳」，遭姓巫（40歲）同門持錘擊斃。警方同日先後拘捕5名男女，包括一度逃去的施襲疑犯。
警方今（30日）表示，已暫控一名40歲男子一項「謀殺」罪，明日（31日）上午在九龍城裁判法院提堂。另外1男3女（32至56歲）則獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。
案發周日（28日）凌晨2時許，其中兩名被捕男女到庇利金街61至63號一非法賭檔尋找死者，其後3人一同下樓，一名男子從後用錘仔襲擊死者後腦，扑了10多下，施襲後逃離現場。當時死者仍然清醒，並返回非法賭檔，直至清晨6時許，他感到不適，朋友將他抬落樓，報警求助。死者被送往伊利沙伯醫院救治，當日上午7時20分被證實死亡。
消息稱，姓彭（33歲）死者為兇案現場樓上一個非法賭檔的主持人，與施襲者均有黑幫「和勝和」背景，本身是朋友關係，但施襲者懷疑死者搶走其女朋友而有積怨。
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