警將軍澳打擊非法收數　涉借款$400萬　13人被捕最細僅16歲

將軍澳警區7月22日至7月31日一連十天展開代號「銳將」 （CHECKMATE） 的反非法收數行動。行動中，警方一共拘捕12名男子及1名女子，年齡介乎16歲至53歲，分別涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。他們一共涉及12宗案件，涉及共400萬元借款。部分人士有三合會背景，所有被捕人現正保釋侯查。



警方相信部分受害人因需要金錢應急，故向二、三線財務公司借貸，當他們無力或遲還債務，財務公司會派人到受害人及其親友住址和公司作非法收數行為，當中包括淋紅油、毀壞門鎖、貼上收數字條，以及透過電話及社交媒體騷擾及恐嚇受害人和其親友等。

除了執法外，人員持續與區內私人屋苑、公屋及居屋的管理公司保持聯絡，加強保安措施。為提高保安人員對可疑人的警覺性，警方積極加強社區教育與宣傳工作，向屋苑派發宣傳單張。

警方提醒市民，若需要金錢周轉，應向持牌及信譽良好的財務公司借貸，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。同時，市民應時刻保持警覺，如果遇到非法放債的財務公司或高利貸時，應立即通知警方。市民應保護個人資料，避免受害人資料落入犯罪集團手中作各類非法用途，如非法收數、登記電話號碼恐嚇他人，或開設傀儡戶口等。