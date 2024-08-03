車Cam｜元朗少年突衝出馬路　司機嚇一跳急扭軚避開﹕差啲車底見

橫過馬路時應打醒十二分精神，否則隨時釀成悲劇，元朗今日（3日）便有少年突然衝出馬路，幸駛至的司機夠機警，及時扭軚避開，未有導致人命傷亡。網上流傳該段行車記錄儀的影片，疑是涉事車輛司機上載至網上，希望警惕他人，引以為戒。影片顯示拍攝於今日下午2時許，一輛懷疑是貨車的車輛，駛經元朗屏廈路近屏山塘坊村對開時，一名沿左邊行人路而行、背對貨車的少年，疑沒有清楚查看路況的情況下，突然衝出馬路，當時與涉事車輛僅數米距離。司機反應迅速，立即扭右軚，稍稍越過雙白線避開少年，幸當時對面線沒有車輛駛至。



司機飽吃驚風散，在網上留言稱﹕「差d（啲）車底見……真心，渣車唔好掛住望電話，多留意路面動向。」他透露成功避過該名少年，事後自己亦有出言責備少年。

該名少年一直背向貨車，疑沒有看清楚路況，便突然衝出馬路。（Fung Pui Fung上傳至車cam L群組）

網民看過影片後都大為震驚，替司機抹一額冷汗，「好彩， 如果撞到佢佢都幾傷」、「西（犀）利，咁都避到」、「最緊要果秒cut（切線）」、「真！司機如果唔係一直留意住個細路，根本停唔切！」。

有網民則質疑該名少年是否刻意衝出馬路，「好似追住你黎跑出黎咁」。司機則回覆稱﹕「佢無望自己呢邊，只望到對面架車岩岩駛過咁就心急衝出去，小朋友路面經驗唔夠，今次應該學識掛」。

少年突然衝出馬路，全程沒有看過貨車一眼。（Fung Pui Fung上傳至車Cam L 群組）

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