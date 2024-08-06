涉兩日內持利器連劫3便利店掠$2萬　20歲巴籍男落網控3罪周三提堂

一名非華裔男子於8月4日至5日，涉嫌持利器行劫黃大仙、九龍城和深水埗共3間便利店，並在其中兩店成功得手，掠走逾2萬元現金。20歲巴基斯坦籍男疑犯昨日（5日）在旺角被警員截獲拘捕。他已被暫控兩項「行劫」罪及一項「企圖行劫」罪，案件將於明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。



深水埗荔枝角道306號一間7-11便利店，8月4日中午遭企圖行劫，有職員被人用鎅刀指嚇。（黃學潤攝）

首案劫案發生於8月4日凌晨約3時51分，疑犯持利器闖入黃大仙竹園南邨一間便利店，劫去約1.37萬元現金。至同日中午12時許，又闖入深水埗荔枝角道306號一間7-11便利店，疑手持鎅刀指嚇職員企圖行劫，但職員不為所動，疑犯放下鎅刀，事敗逃去。其後於8月5日凌晨約3時35分，疑犯又在九龍城窩打老道一間便利店得手，持利器掠去約6,400元現金。

警方經初步調查，分別將3案列作「行劫」及「企圖行劫」。深水埗警區情報組及旺角警區特遣隊人員，昨日於旺角砵蘭街及奶路臣街交界發現一名可疑的非華裔男子，懷疑他與該3宗案件有關，上前截查後將其拘捕。涉案20歲持香港身份證的巴基斯坦籍男子，另涉未能出示身份證明文件。案件交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。

▼ 8月4日荔枝角道便利店企圖行劫案 ▼



深水埗荔枝角道306號一間7-11便利店，8月4日中午遭企圖行劫，有職員被人用鎅刀指嚇。（黃學潤攝）

深水埗荔枝角道306號一間7-11便利店，8月4日中午遭企圖行劫，有職員被人用鎅刀指嚇。（黃學潤攝）