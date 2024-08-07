旺角傷人案｜車Cam直擊3刀手落車狂奔　途人即時停下轉身走

旺角昨晚（6日）發生傷人案。兩名男子於晚上11時許準備進入上海街453號一幢大廈時，突然遭3名刀手斬傷手部及及頸部，刀手其後乘車逃走。兩名傷者浴血自行到醫院求醫。有車Cam拍攝到3名刀手乘車抵達現場的行動。



一條24秒長的車Cam影片，甫開始即見到一輛深色私家車駛到旺角上海街459號對開停下，但一直未有動靜。約10秒之後，有3名戴黑色鴨舌帽及身穿黑衫的男子落車，手持長刀向前奔跑。

當時街上仍不時有行人經過，但有一對男女見到刀手疑被嚇到，即時停下腳步，並掉頭轉身走。涉事私家車則緩緩向前駛，疑準備接應3名刀手。片段就此結束。

3名戴黑色鴨舌帽及身穿黑衫的男子落車，手持長刀向前奔跑。

警方於周二（6日）晚上11時14分接獲途人報案，指3名男子在旺角上海街453至455號用刀襲擊2名男子後，登上一輛私家車往登打士街方向逃去，警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，現正追緝3名男子，他們案發時戴黑色帽及身穿深色衣物。遇襲的66歲李姓男子和36歲張姓內地男子臉頸和手腳等位置受傷，由朋友陪同下，清醒前往廣華醫院接受治理。

據了解，張男持雙程證來港，當時和李男正進入上址大廈。案發現場所見，大廈門口地面留下大量血跡及血鞋印，而行人路亦現血跡。警員拉起封鎖線調查。

案發大廈地面留下大量血跡。(陳永武攝)

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)