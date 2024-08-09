灣仔長康大廈墮3米長石屎毀3車　兩冷氣遭擊中變形危危乎消防拆除

灣仔發生高空墮物案件。今日（8月9日）下午3時，警方接報灣仔譚臣道1-3號長康大廈有石塊由高處墮下，擊中3架私家車及兩部冷氣機，其中一架Tesla損毀較嚴重。事件中幸無人受傷，有車主形容「大步檻過」；兩部冷氣機亦疑遭擊中變形，搖搖欲墜，由消防升起雲梯移除。據了解，墮下的石屎長達3米，墮地後碎成多塊。



涉事長條狀石屎長3米，落地碎成多塊。（陳浩然攝）

現場消息指，長康大廈14樓有一塊3米長的條狀石屎跌落簷篷，再墮下擊中4樓單位的冷氣機，冷氣機變形且搖搖欲墜，所在的窗戶亦疑受壓破裂。有住戶從樓上望向街外了解事件。

現場兩部冷氣機有跌落風險。（陳浩然攝）

石屎繼而跌至大廈對開地面碎成多塊，3架私家車受波及。其中一架Tesla損毀較嚴重，車頂明顯凹陷、「大銀幕」及左邊車窗碎裂，左邊車門亦受損。車主黃先生為長康大廈地下地產舖員工，他稱剛下車約1分鐘行進店內，石屎即從天而降擊中座駕，形容自己「大步檻過」，並考慮之後「還神」，並會向涉事者索償。據悉當時Tesla前方另有3名途人，他們亦幸避過一劫未有受傷。

另一架平治汽車及一架日產七人車則車頂凹陷。現場所見，另有一架單車橫亘行人路上，多塊石屎碎片散落在周圍。

一架單車橫亘行人路上，附近被碎裂石塊包圍。（陳浩然攝）

消防到場拆除處於危險位置的冷氣。（陳浩然攝）

消防到場升起雲梯拆除危險冷氣機。（陳浩然攝）

消防到場拆除危險冷氣機。（陳浩然攝）