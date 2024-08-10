連翔道奪命車禍｜鐵騎士邊施急救邊呼喊傷者名字　乘客終不治

尖沙咀連翔道地下行車道發生奪命車禍，釀成一死一傷。今日（10日）凌晨零時許，一輛本田電單車沿尖沙咀連翔道地下行車道往西隧方向行駛，落斜駛至一個右彎時懷疑失控「自炒」，繼而連人帶車撞向左邊石壆和急彎路牌，鐵騎士和男乘客倒地受傷，鐵騎士手腳擦傷保持清醒，但男乘客陷入昏迷，送院時需接受心肺復甦，最終延至今日凌晨2時29分不治。



車禍發生後，身穿西裝的男乘客昏迷躺在地上，頸部位置有血跡，西裝鐵騎士左袖破損，相信同告受傷，一邊負傷為傷者進行人工呼吸和心肺復甦（CPR），一邊呼喊對方名字，但乘客一直沒有反應，現場遺下血跡，其他司機見狀下車協助報警，事後鐵騎士和乘客分別送往伊利沙伯醫院和廣華醫院，乘客傷重死亡。

鐵騎士為同車乘客進行心肺復甦。

鐵騎士為同車乘客進行人工呼吸。

乘客送院時需接受心肺復甦。（李家傑攝）

鐵騎士清醒送院。（李家傑攝）

據了解，鐵騎士和男乘客是同事關係，他們在中環放工後，前往尖沙咀取車，車禍發生期間，鐵騎士頭盔撞向急彎路牌而受傷，由於情況混亂，無人知道乘客如何受傷。

本田電單車沿尖沙咀連翔道地下行車道往西隧方向行駛，落斜駛至一個右彎時懷疑失控「自炒」。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

現場可見，涉事電單車車身印有「CBR 650R」。（李家傑攝）

現場車速限制是時速50公里，涉事電單車車身印有「CBR 650R」，根據本田官網，CBR 650R電單車排氣量649cc，標榜「直列四缸DOHC 16氣門引擎可產生70kW（94 hp）的最大馬力」，並具有63Nm的最大扭力，可以平穩駛出彎道，為了控制強大動力，電單車配有滑動式離合器控制後輪，在強硬煞車和降檔時防止鎖死。

急彎路牌被撞毀。（李家傑攝）