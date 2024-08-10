68歲婦波蘭轉3次機抵港　攜3公仔竟重逾6公斤　劏開檢285粒可卡因

一名68歲外籍女子前後花了3日，由歐洲波蘭出發，經過中東及亞洲地區轉機三次後抵港，清關時被海關發現其手提行李內藏有3隻公仔，除了X光顯示影象可疑，更重達6.5公斤，令關員起疑心，劏開後來獲285粒膠囊。經初步調查，疑為6.5公斤可卡因，市值510萬元。海關以「販運危險藥物」起訴該女子，案件將於下周一（12日）在西九龍裁判法院提堂。



關員發現285粒「腸形」物件，疑為6.5公斤可卡因。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查科李柏峰表示，女子上周三（7日）從波蘭華沙起飛，期間經過阿聯酋杜拜、卡塔爾多哈，輾轉去到越南河內，並在昨日（9日）抵港。

海關發現3隻毛公仔卻「異常沉重」，並發現公仔身上有補縫痕跡。（王譯揚攝）

李柏峰指，清關期間見女事主行李的X光影像有異，遂深入檢查，發現3隻毛公仔卻「異常沉重」，並發現公仔身上有補縫痕跡，剪開公仔即發現涉案懷疑可卡因並當場拘捕女子。

海關毒品調查科機場調查科李柏峰（中）簡報案情。（王譯揚攝）

海關表示，會繼續以先進科技追查毒品，加強執法，並警告「販運危險藥物」為嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元。