天水圍女途人遭巴士撞斃　遺13歲女兒　夫：妻身體健康未聞暈倒

天水圍一名姓劉（43歲）女子昨在天葵路近天華路遭一輛城巴輾斃。女死者丈夫得悉事件後，立即從江蘇趕回香港，指妻子來港後從事文職工作，身體健康亦無飲酒習慣，目前並不了解事故起因。



天水圍天華路與天葵路交界，一架城巴撞到一名女途人，女事主當場死亡，遺體以白布遮蓋，布上染血。（LR Chan Facebook）

事發於昨晚（10日）7時57分，一名43歲姓劉女子行經天葵路與天華路交界對開一處行人過路處時，被一輛沿天葵路往濕地公園路方向行駛的城巴輾過，頭部重創死亡。

據了解，死者當時站在安全島上，突然向前摔倒在巴士前方約兩米的地面上，頭部被巴士右邊輪胎碾過。《香港01》接觸到女死者丈夫趙先生，他得悉事件後立即從江蘇趕回香港，目前並不了解事故起因，指妻子2015年來港後從事文職工作，身體健康沒有試過暈倒，亦無飲酒習慣。夫妻育有一名13歲女兒，在區內就讀中學，成績優異。

天水圍天華路與天葵路交界，一架城巴撞到一名女途人，女事主當場死亡，遺體以白布遮蓋，布上染血。（LR Chan Facebook）

45歲姓陳城巴車長涉嫌危險駕駛被捕，案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。警方提醒任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

城巴昨回覆《香港01》查詢表示，涉事967X線巴士當時正往天水圍（天恩邨）方向行駛，事發時依循綠色交通燈號，剛於路口起步，以正常車速行駛，其間該女途人步入巴士駛至的行車路，車長即時盡力煞停巴士。城巴稱，對此不幸事故深表難過，並向事主家人致以深切慰問。公司會與警方保持緊密聯繫，以確立事件成因及配合調查工作。

天水圍天華路與天葵路交界，一架城巴撞到一名女途人，女事主當場死亡。（LR Chan Facebook）

警員到場調查事件。（LR Chan Facebook）

人員以帳篷及白布遮蓋死者遺體。（王譯揚攝）

警方封鎖現場調查。（王譯揚攝）