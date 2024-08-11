販毒集團租長沙灣高尚住宅作毒品倉　警檢$1850萬冰毒K仔拘一男

深水埗警區特別職務隊根據線報展開掃毒行動，昨日凌晨（10日）在長沙灣荔盈街一高級私人住宅單位，搗破毒品包裝及分銷中心，檢獲約34公斤懷疑「冰」毒、1公斤懷疑氯胺酮（K仔）、電子磅及毒品包裝工具，毒品市值共約1,850萬元。行動中，一名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，明早（12日）在西九龍裁判法院提堂。



深水埗警區特別職務隊第一隊督察鄭源霖交代案情。（馬耀文攝）

被捕男子姓黃（28歲），報稱無業。深水埗警區特別職務隊第一隊督察鄭源霖指，涉案單位約450平方呎，運作約8至9個月；相信販毒集團看中高級私人屋苑單位人流少、高設防的特性，用作毒品倉庫及分銷中心，企圖逃避執法人員追查。

行動中，警方檢獲用作包裝的電子磅及其他工具。（馬耀文攝）

警方相信，今次行動已經成功瓦解一個毒品包裝及分銷中心，堵截相關毒品流入本地市場。鄭源霖呼籲各業主出租單位前，要了解清楚租客背景，例如職業、收入證明及租用單位用途等，以免名下物業被不法分子利用。

行動中，警方在單位檢獲約34公斤懷疑冰毒、1公斤懷疑氯胺酮。（馬耀文攝）

另外，鄭源霖亦提到，今年1月至5月，共有59名青少年涉毒被捕，數字比上年同期的81人少，顯示青少年販毒有下降趨勢。

鄭源霖強調，打擊毒品罪行一直都是警方執法重點項目，亦是警務處處長首要行動目標之一。警方會繼續致力打擊與毒品有關的罪行，保護市民及青少年免受毒品禍害。

行動中，人員在單位檢獲用作包裝的電子磅及其他工具。（馬耀文攝）

根據香港法例第134章危險藥物條例，「販運危險藥物」是一項十分嚴重的刑事罪行 ，一經定罪，最高刑罰為判處終身監禁和罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。

行動中，人員在單位檢獲約34公斤懷疑冰毒、1公斤懷疑氯胺酮，市值共約1,850萬元。（馬耀文攝）