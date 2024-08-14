兩名14歲童扮假兒子呃八旬翁6萬元「保釋金」　食髓知味斷正被捕

警方昨日（13日）接獲報案，指一名87歲男子當日下午約2時收到懷疑騙徒假扮兒子來電，聲稱因事被拘捕，要求事主支付5萬元保釋金，事主遂按指示向上門收款的騙徒支付款項。事主其後與家人聯絡，才發現受騙。騙徒同日下午約4時再致電事主企圖額外索取6萬元，受害人假裝應允及由家人報警求助。



葵涌分區特遣隊人員接報到場後部署埋伏行動，並於報案人葵涌葵翠邨住所內，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名均為14歲的本地男子。被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。（資料圖片）

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

（2）切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

（3）若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

（4）切勿輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

（5）切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

（6）提醒身邊長者上述防騙信息，特別是一些較少閱報及看電視的長者；及

（7）如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222，或報警求助。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。