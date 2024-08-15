大埔富善邨單位變寵物地獄　卅多隻貓狗被困傳惡臭　最少一貓喪命

大埔發生懷疑虐待動物事件。富善邨一個住宅單位疑因傳出惡臭，驚動鄰居報案，揭發有30多頭貓及狗隻被困單位內，其中一隻貓BB明顯死亡，數隻貓身體相當虛弱。據了解，單位內臭氣薰天，有如寵物地獄。警方、愛護動物協會及漁護署人員到場，正調查事件，暫仍未尋獲戶主。



愛協人員到場了解情況。(陳永武攝)

現場為富善邨善鄰樓20餘樓一個單位。周四（15日）凌晨零時許，警方接獲上址住戶報案，指其鄰居單位發出惡臭，恐單位內發生意外。消防員到場用工具破門入屋，發現上址無人，惟單位內卻有多達隻33隻貓、及1隻狗。

警方刑事調查科人員到場調查。(陳永武攝)

警方亟欲尋找戶主，惟暫未有其音訊，正調查事件是否涉及虐待動物。愛護動物協會人員亦派員到場，正了解上址動物的健康情況。據悉，上址單位面積大約200平方尺，一家數口居住，疑他們短暫離開香港。

初步得悉，單位內的貓咪為英國短毛貓，其中1隻僅個多月大的貓BB已明顯死亡、5隻貓身體相當虛弱；而狗隻則為黑色貴婦狗，為成年狗；餘下的情況未明。愛協人員先帶走該5隻虛弱貓咪，交由獸醫治理；漁護署人員稍後到場，協助帶走相關動物。

警員向大廈保安員查詢情況。(陳永武攝)

據知，救援人員抵達現場時，發現貓狗均在單位內自由走動，並非困在籠中。貓狗的排泄物散滿地面，加上天氣酷熱，令臭味更加濃烈，並攻出走廊。暫時得知單位內有飲用水，正了解食物是否足夠。

現場為善鄰樓一單位。(陳永武攝)

愛協人員到善鄰樓現場單位調查。(陳永武攝)