有片｜的士司機懷疑乘客偷單車　送往警署突逃跑　追落車制服

網上流傳一條車CAM片，一名的士司機懷疑乘客偷單車，並以其的士運贓物，司機駛往警署途中，乘客跳車逃跑，司機奮勇擒拿，將他撳地制服。稍後警方到場檢獲一部單車，並以涉嫌偷竊拘捕疑犯。



該「車cam」影片，顯示司機落車制服乘客的狀況。時間為昨日（15日）凌晨2時許，一輛的士沿紅磡馬頭圍道往土瓜灣方向行駛，至鶴園街十字路口時，目擊前方另一輛的士停在路中，身穿橙衣的男乘客，突然開門落車走到行人路；身穿深色上衣的男司機落車從後追趕，繼而在行人路上制服該橙衣男，並將他壓在地上。

「車CAM」片主見狀，上前詢問是否要幫忙：「係咪搶嘢呀?」行人路上的士司機大叫：「報警，唔好俾佢走！偷嘢!」及後片主了解到是同行揭發乘客涉嫌偷單車，於是代為報警。片段中可見，涉事的士車尾箱半開，載有一輛單車。

身穿橙衣的男乘客走上行人路，男司機追上指罵。（「車CAM特警」影片截圖）

男司機制服乘客，將對方壓在地上。（「車CAM特警」影片截圖）

片中可見，疑犯被壓在地上不斷掙扎，多次喝叫「放手」，甚至試圖掙脫；惟男司機箝制住對方，爆粗反斥「放你老X」，事件驚動其他駕駛人士和途人，幫手制服疑犯，稍後警員到場。

疑犯被壓在地上不斷掙扎，多次喝叫「放手」，甚至試圖掙脫。（「車CAM特警」影片截圖）

男司機一直箝制住對方。（「車CAM特警」影片截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，周四（15日）凌晨2時07分，一名34歲許姓男子在旺角上海街和快富街交界登上的士，要求前往紅磡明安街。當時他將一部單車抬入車尾廂，姓林（62歲）的士司機感到奇怪，但沒揚聲；及後乘客指司機兜路，雙方起爭執。司機遂將車轉駛往警署，但至馬頭圍道37至39號對開乘客突然落車逃跑，最終被司機追上制服。警方到場調查，起獲一架黑色單車，相信為贓物，檢走作證。

事件中許男沒有受傷，被帶返警署，案件列偷竊；姓林司機腳部和膝蓋擦傷，在場接受治理後拒絕送院。

事件驚動其他駕駛人士和途人，幫手制服疑犯。（「車CAM特警」影片截圖）

警員到場調查。（「車CAM特警」影片截圖）