的士乘客遭揭偷單車跳車逃　司機見義勇為追落車制服　遇反抗受傷

市民懷疑有罪案發生，可以在安全情況下協助破案。網上流傳一條「車cam」影片，顯示昨日（15日）凌晨2時許，一輛的士沿紅磡馬頭圍道往土瓜灣方向行駛，期間駛近鶴園街十字路口時，目擊前方另一輛的士停在路中，身穿橙衣的男乘客，突然開門落車走到行人路；身穿深色上衣的男司機，亦跳落車從後追趕，男司機繼而在行人路上制服乘客，將對方壓在地上。



「車CAM」片主發現事件後，立即上前追問是否需要幫手，「係咪搶嘢呀?」行人路上的士司機大叫：「報警，唔好俾佢走!偷嘢!」片主得知同行揭發一宗偷單車案，於是代為報警。此外，片段中可見的士車尾箱半開，似載有行李，但未能看清是否為單車。

身穿橙衣的男乘客立即走到行人路，身穿深色上衣的男司機同樣下車指罵乘客。（「車CAM特警」影片截圖）

男司機繼而在行人路上制服乘客，將對方壓在地上。（「車CAM特警」影片截圖）

片中可見，疑犯被壓在地上不斷掙扎，而且多次大聲喝罵要求「放手」，甚至一度試圖掙脫，但男司機一直箝制住對方，一度反駁「放你老X」，事件驚動其他駕駛人士和途人，幫手制服疑犯，稍後警員到場調查。

疑犯被壓在地上不斷掙扎，而且多次大聲喝罵要求「放手」，甚至一度試圖掙脫。（「車CAM特警」影片截圖）

男司機一直箝制住對方。（「車CAM特警」影片截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，本月15日凌晨2時07分，一名34歲許姓男子在旺角上海街和快富街交界登上的士，打算前往紅磡明安街。期間引起62歲林姓的士司機的懷疑，兩人發生爭議，的士司機將車轉駛往警署。當抵達馬頭圍道37至39號對開時，司機制服姓許男乘客。警方到場調查，起獲一架黑色單車，將之帶走作為證物，許男沒有受傷，被帶返警署，林男腳部和膝頭擦傷，在場接受治理後拒絕送院。

消息稱，有人承認曾偷單車。

事件驚動其他駕駛人士和途人，幫手制服疑犯。（「車CAM特警」影片截圖）

警員到場調查。（「車CAM特警」影片截圖）