私家車切雙白線拒受查　警扑車窗追至青衣爆胎目送逃去　一警受傷

今日（16日）早上8時許，警方發現一輛私家車疑因違規切雙白線後，在荃灣路進行追截。警員曾下車截停並使用警棍敲打擋風玻璃，惟私家車未有理會，繼續往青衣方向逃走，惟警車突然爆胎，最終私家車逃去無蹤。



現場消息指，一輛私家車於葵涌葵興路疑違規切雙白線，警車發現隨即上前截停，惟私家車未有停車，反而經由興芳路駛向荃灣。警車在德士古道迴旋處截停私家車，警員用伸縮警棍敲打擋風玻璃，但私家車仍然沒有理會，再次開車逃走。警員見狀立即登上警車再次追截，其間一名警員扭腳受傷。私家車及後駛向青衣，並沿長青隧道行駛，惟警車追至長青公路、離長青隧道1公里外突然爆胎，私家車最終往元朗方向逃逸。



救護車接報到場，將受傷警員送往瑪嘉烈醫院治理。案件列作「發現可疑車輛」處理，警方仍在追截該車輛。

網上流傳一段片段，拍攝到有一輛警車停在路中心，當時左線有一輛的士停下，兩車並排，後方一輛黑方Audi私家車無法前行。其間私家車扭右想駛走，警車見狀亦扭右「閘住」可疑私家車，令私家車要褪後。未幾左線的的士駛走，私家車見狀趁機扭左沿左線加速逃走，警車即時尾隨追截。

一輛警車停在路中心，左線有一輛的士，兩車並排，後方一輛黑方Audi私家車無法前行。

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警車追截可疑車輛時「爆胎」

一輛警車追截可疑車輛時「爆胎」。（黃學潤攝）

一輛警車追截可疑車輛時「爆胎」。（黃學潤攝）

私家車及後駛向青衣、並沿長青隧道行駛，惟警車追至長青公路、離長青隧道1公里外爆胎。（黃學潤攝）