私家車切雙白線拒查　警擎槍扑車窗追至青衣爆胎目送逃去　一警傷

今日（16日）早上8時許，警方在葵涌區發現一輛私家車疑因違規切雙白線而展開追截。其間警員曾下車截停，用警棍敲打擋風玻璃並擎槍戒備，惟私家車未有理會，往青衣方向逃走，最後警車因為爆胎，目送私家車逃去無蹤。



現場消息指，警方在葵涌葵興路發現一輛私家車疑切雙白線，於是上前截停，惟私家車未有停下，經由興芳路駛向荃灣逃走。警車展開追截，在德士古道迴旋處曾截停該車，警員用伸縮警棍敲打擋風玻璃，但司機仍然沒理會，再次開車逃走。警員登上警車再次追截，其間一名警員扭腳受傷。雙方沿長青隧道行駛，惟警車追至長青公路、離長青隧道1公里外突然爆胎，最終私家車往元朗方向逃逸，失去其蹤影。



救護車接報到場，將受傷警員送往瑪嘉烈醫院治理。案件暫列「瘋狂駕駛」及「交通意外有人受傷」處理，警方仍在追緝該私家車，暫時未有人被捕。

網上流傳一片段，拍攝到一輛警車停在路中心，當時左線有的士停下，兩車並排，後方一輛黑色Audi私家車無法前行。其間私家車扭右想駛走，警車見狀亦扭右「閘住」它。未幾左線之的士駛走，私家車趁機扭出沿左線加速逃走，警車響號尾隨窮追。

一輛警車停在路中心，左線有的士並排，後方一輛黑色Audi私家車無法前行。

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警車追截可疑車輛時「爆胎」

警車追截可疑車輛時「爆胎」。（黃學潤攝）

警車追截可疑車輛時「爆胎」。（黃學潤攝）

私家車及後駛向青衣、並沿長青隧道行駛，惟警車追至長青公路、離長青隧道1公里外爆胎。（黃學潤攝）