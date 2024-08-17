大嶼山寶蓮寺棄狗｜流浪狗廚房覓食咬傷主管　廚師散石灣棄狗被捕

網上瘋傳大嶼山寶蓮禪寺發生棄狗事件，寺方指已接獲投訴，已查問涉事員工，並派員尋狗。事件引起社會關注，警方昨日（16日）表示，大嶼山警區人員下午得悉有關情況後，已主動聯絡相關機構了解事件。消息指，重案組探員經調查後，今日（17日）約中午12時及下午1時，先後拘捕兩名男子，分別姓伍65歲及姓徐46歲，俱為廚師，涉嫌違反《防止殘酷對待動物條例》，並將他們帶回警署扣查。



據了解，兩隻狗為流浪狗，自2015年起，每日到廚房覓食。去年食環署發現有狗隻後，曾發出警告；而今年廚房女主管亦曾被其中一狗咬傷，遂着令伍男盡快帶走兩隻狗。有人報稱受到壓力，經考慮後，用袋分別將兩隻狗袋起，並叫同事徐男協助固定。伍男將繩綁好後，用車將兩狗載至散石灣遺棄。據知，伍男有將放走兩狗過程拍片紀錄。警方初步相信徐男對事件不知情。

寶蓮禪寺指已接獲投訴，並已派員尋狗。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）

寶蓮禪寺昨日（16日）在facebook專頁發帖交代事件。根據寺方的圖片可見，兩隻狗狗分別名為「大妹（Dai Mui）」及「細妹（Sai Mui）」。寺方在帖文中指，表示已接獲投訴，指有員工將昂坪範圍兩隻狗，帶離昂坪遺棄。佛教以慈悲為懷，寺方一直善待昂坪流浪狗隻，為狗隻提供基本休息場所、安排絕育、打防疫針及一般醫療等。

文中續指，在得悉事件後，寺方已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點（深屈路轉入延慶寺路口）尋找狗隻，但暫時未有發現。寺方已在附近一帶張貼尋犬啟事，及持續安排人員尋找，期望盡快接回狗隻照料。

此外，寺方人員向《香港01》透露，負責人及職員等均有外出尋狗，現階段首要任務是尋回狗隻，至於如何處理涉事員工，暫時未有定案。

寶蓮禪寺發出尋犬啟事。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）

網上多個群組流傳消息，指本周二（8月13日），兩隻狗女疑被寶蓮禪寺廚工用膠袋笠頭，駕車運往後山棄置，呼籲市民留意。事件在網上引發熱議，亦有不少義工知悉事件後自發尋狗；義工與市民亦開設群組交流，希望盡快尋回相關狗隻，至今逾百人加入。