大嶼山寶蓮寺棄狗｜善心人懸賞$10萬尋大妹細妹　見屍亦有$5萬

大嶼山寶蓮禪寺發生懷疑棄狗事件，引起各方高度關注。警方重案組人員早前拘捕兩名男子，據了解為廚師，兩人涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查。然而，被棄的兩隻狗「大妹」及「細妹」，至今音訊杳然，寶蓮寺亦曾發出尋犬啟事。直至周一（19日）凌晨，有善心人在網上多個社交平台張貼懸賞令，懸賞10萬元尋找「大妹」及「細妹」；即使兩狗不幸已身故，如尋回牠們遺體，亦可每隻5萬元賞金。



網上廣傳懸賞令，善心人希望可尋獲兩狗，「生要見狗、死要見屍」。(網上圖片)

該懸賞令於周一凌晨時分，被廣傳在Facebook、Whatsapp等多個社交平台的群組上。上面以中英文寫上「懸紅$100000」字眼（Reward $100000）的大標題，並附有兩隻失狗「大妹」及「細妹」的中英文名及照片。當中亦標明兩狗為女性，屬唐狗品種；而身上則有頸帶及「叮叮」等物件。

英文版的尋狗通告。(網上圖片)

懸賞令中，以紅底白字寫道「如有大妹、細妹下落，或有資料令到成功檢控，或尋回大妹、細妹屍體，均獲十萬（每隻5萬）」。至於下款，則為一位名為KENT的男子，並留下其電話號碼，如有發現兩狗請致電9097-8400。

寶蓮禪寺發出尋犬啟事。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）

據了解，該位名為KENT的善心人，實為救援動物組織「毛守救援」的創辦人，人稱「KENT哥」。《香港01》凌晨時分向KENT求證，他證實事件，並強調是次懸賞的金錢為他自掏荷包，屬個人付出，絕不會動用毛守的金錢，因毛守的錢為他人的捐款，並不會作為此用。KENT亦指，以他所知，現時已有最少30多名義工日夜輪替，在大嶼山南一帶搜索，他自己亦加入尋找行列兩次，惜至今一無所獲。

他強調，是兩隻狗每頭5萬、合共10萬元：「生要見狗、死要見屍」，希望熱心人可協助尋找。此外，他促請警方對案件徹查。

寶蓮禪寺指已接獲投訴，並已派員尋狗。（facebook「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」）

警方表示，大嶼山警區刑事部人員，於8月16日下午得悉有關情況後，已主動聯絡相關機構了解事件。經調查後，人員於17日於大嶼山南拘捕一名姓伍65歲本地男子、及一名姓徐46歲本地男子，兩人涉嫌「殘酷對待動物」，已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。據了解，展開拘捕行動的為重案組探員。被捕兩人俱為廚師。