港男澳門撞車被揭毒駕落網　供稱事發前一日在港消遣「索K」

一名香港男子在澳門駕車時遇到車禍，警方到場調查時，揭發他涉嫌毒後駕駛，將他拘捕。據了解，男子供稱於事發前一日，在香港夜店消遣時曾吸食氯胺酮（K仔），翌日（16日）駕車入境澳門，其後意外撞到路邊花圃。涉案男子已因涉嫌吸毒、毒駕等罪，被移送檢察院偵辦；另涉交通罪名遭治安警察局檢控。



一名香港男子在澳門駕車時遇到車禍，警方調查時揭發他涉嫌毒駕，案件已移送檢察院偵辦。（澳門治安警察局社區警務fb）

案發於8月16日晚上，涉案30多歲香港男子駕車，在路環棕櫚圓形地撞到路邊花圃。警員接報到場，發現男子的座駕損毀，男子則精神恍惚及臉上留有粉末，遂將他送院進行藥物檢驗，結果對氯胺酮呈陽性反應。

治安警察局表示，涉案男子供稱於8月15日，在香港一夜店消遣時曾吸食氯胺酮，其後於8月16日晚上駕車入境澳門，意外撞到花圃。據澳門傳媒報道，男子是經港珠澳大橋從香港前往澳門。

一名香港男子涉嫌毒駕在澳門撞車被捕。（澳廣視 facebook 截圖）

該名男子涉嫌觸犯澳門第17/2009號法律第14條「不法吸食麻醉藥品及精神藥物」罪，以及《道路交通法》第90條「醉酒駕駛或受麻醉品或精神科物質影響下駕駛」罪，案件移送檢察院偵辦。他另因未能控制車速引致交通事故，涉嫌違反《道路交通法》第30條「一般原則」，已被治安警察局檢控。