泰國墜機｜5來自香港的中國公民亡 入境處凌晨回覆：至今未接求助

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）本月22日發生一宗小型飛機墜機意外。據美國媒體引述當地政府發言人表示，總共9人死亡，包括5名來自香港的中國公民，根據泰媒公布的乘客名單，機上9人由12歲至61歲。



入境處今日（23日）凌晨回覆《香港01》查詢時表示，就有關報道，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情況，入境處至今未有接獲港人求助，入境處會繼續與公署及大使館保持聯繫，密切留意事態發展。

入境處提醒，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

墜機地點位於北柳府Bang Pakong區。飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，不幸在泰國北柳府墜毀。飛機型號為Cessna Caravan C208，編號為TFT209號。

據美聯社引述差春騷府發言人表示，機上有5名來自香港的中國遊客、2名泰國女機員與2名泰國飛行員。

根據泰媒發布的乘客名單，5名中國人之中，有2名未成年者，分別為12歲與13歲。

另外2名泰國乘客為26歲女子與35歲女子。兩名泰國飛行員分別為30歲與61歲。