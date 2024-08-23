泰國墜機｜5名中國公民身亡 入境處：非香港居民

泰國北柳府（Chachoengsao，又名差春騷府）昨日（8月22日）發生一宗小型飛機墜機意外。據美國媒體引述當地政府發言人表示，總共9人死亡，包括5名來自香港的中國公民，根據泰媒公布的乘客名單，機上9人由12歲至61歲。



入境處回覆〈香港01〉稱，獲悉事件後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署(公署)及中國駐泰王國大使館(大使館)了解情況。入境處與公署及大使館一直保持緊密聯繫，至今未有接獲港人求助，並確認涉事人員並非香港居民。

入境處提醒，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

墜機地點位於北柳府Bang Pakong區。飛機原定由泰國素那萬普國際機場飛往南部達叻府，不幸在泰國北柳府墜毀。飛機型號為Cessna Caravan C208，編號為TFT209號。

據美聯社引述差春騷府發言人表示，機上有5名來自香港的中國遊客、2名泰國女機員與2名泰國飛行員。

根據泰國媒體公布死者名單及護照照片，5人均持中國護照、介乎12至45歲，當中包括兩名分別12及13歲的兒童，護照顯示5人分別在浙江及上海出生，護照簽發地為上海。

另外2名泰國乘客為26歲女子與35歲女子。兩名泰國飛行員分別為30歲與61歲。

泰媒公布死者名單：

張晶晶（Chang Jing Jing，12歲）

張虞（Chang Jing，43歲）

唐宇（Tang Yu，42歲）

尹勁峰（Yin Jin Fang，45歲）

尹航（Yin Han，13歲）

Napak Jeerasiri （35歲）

Siriyupa Arunathit （26歲）

Pornsak Totap（30歲，副機師）

Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）