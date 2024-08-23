粵港澳反罪惡行動　警搜多處罪案黑點　拉逾4000人檢毒品武器等

警方由6月22日起至8月進行代號「雷霆2024」（THUNDERBOLT 2024）的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動，以打擊黑社會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截其收入來源，一共拘捕4320人。



警方搜查全港多處，包括不同類型的娛樂場所。（警方提供圖片）

截至上周四（8月15日），香港警方動員超過4.4萬人，搜查約2300間處所，搗破多個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，並拘捕4320人，包括2734名男子及1586名女子（年齡介乎12至92歲），涉及「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「自稱三合會成員」、「經營非法賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀控制他人賣淫」、「販運危險藥物」及「洗黑錢」等。在被捕人當中，有778名為內地人士及431名為非華裔人士。

行動中，人員檢獲大量懷疑非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值約3800萬元的懷疑犯罪得益及市值超過7.3億元的懷疑毒品，包括懷疑大麻、懷疑氯胺酮、懷疑可卡因、懷疑「冰」毒及懷疑海洛英。

警方稱會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團，以維護公眾對治安的信心。

警方搜查各類型娛樂場所。（警方提供圖片）

行動中拘捕逾4000人。（警方提供圖片）

行動中拘捕逾4000人。（警方提供圖片）