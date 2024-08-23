公主道可疑車｜受傷男警上病房觀察 警務處副處長周一鳴到院了解
撰文：梁偉權 鄧海興 梁曉晴 陳浩然
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何文田公主道有警員追截可疑車輛，曾擎槍及持警棍扑車，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警被車尾撞倒，受傷送伊利沙伯醫院救治。事發後大批警員在現場調查，警務處副處長（行動）周一鳴亦親自到伊院了解事件，在醫院等候受傷男警的消息。受傷男警之後被送上病房觀察，現場消息指，他清醒可對答，沒有外傷或骨折。
事發於今晚（23日）約8時半，網上影片可見，一輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車再倒後，一名當時在車尾位置的男警被「撞到正」倒地。
捱撞男警雖自行站起走到路邊，惟之後再次倒地，大批同袍上前施救，有人憂心大叫「唔好瞓呀！無事無事！頂住呀！」。
涉事銀色車撞傷警員前後均被群警擎槍包圍，其間有警員大叫「落車！」之後有警員拔出警棍扑向銀色車副駕駛座的車窗，並從車上拉出一名男子，將他押上警車。
現場所見，捱撞男警被抬上救護車時，要戴上頸箍固定頭部，並要用氧氣罩協助呼吸，據了解他腰部受傷，在救護車上時清醒，沒有表面傷痕，送院接受檢查。事發大批警員在場調查，反恐特勤隊亦奉召到場。
至於受波及的車輛當中，一輛黑色私家車年約50歲女司機，報稱扭傷頸部，即場接受救護員治理。
據了解，警方較早前於黃大仙區發現一輛可疑車，人員處理期間，該車突然往西九龍方向逃走。警方採取「捷進行動（第一級）」追截，於公主道58號對開發現可疑車輛，並進行截查，詎料可疑車再嘗試逃走，一名駐守西九龍衝鋒隊第三小隊的男警員被可疑車撞及，被送院治理，送院時清醒。