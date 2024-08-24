公主道可疑車｜被捕男涉5罪　逃走時撞傷男警　警將交代案情

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，警員一度擎槍及持警棍扑車阻止，其間一名男警被車尾撞倒受傷送院。涉案40歲潘姓男司機被發現駕駛「毒品快餐車」，涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險等五宗罪被捕，案件交由九龍城警區重案組調查。警方將於今日（24日）上午11時半，在事發現場召開記者會交代詳情，屆時《香港01》會現場直播。



何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，包括易氏夫婦的黑色私家車（左前）。（梁偉權攝）

疑犯涉五宗罪被捕，事後蒙黑頭套受查。（李家傑攝）

警方於昨晚（23日）7時32分，接獲租車公司職員報案，指40歲潘姓男子未有依時還車，同時懷疑潘男藏有毒品。同晚8時40分，警員在公主道58號一個油站發現涉案車輛，遂上前截查。惟對方企圖逃去，並向窩打老道方向逃去，其間懷疑撞向私家車及一名男警務人員，警員多次口頭警告不果，遂擎槍戒備及使用警棍拍打車輛，涉案車輛最終停下。

警員拘捕潘男並在車內檢獲約60包懷疑可卡因，潘男亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，潘男涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，潘男現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組第一隊跟進。事件中，一名男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警員擎槍持警棍包圍 可疑車輛突圍致男警受傷

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