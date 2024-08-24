警灣仔設路障及巡黑點　截240車拘8醉駕男　3人為外籍

警方於周末在港島區進行打擊醉駕、藥駕及反罪惡行動，共截查240部車輛，並以涉嫌「酒後駕駛」拘捕8名男子（26至43歲），其中3人為外籍男子。



行動中，8人涉酒後駕駛被捕。（警方提供）

警方表示，港島總區交通部執行及管制組聯同港島總區警察機動部隊及灣仔警區反三合會行動組於昨日至今日（23日至24日）凌晨時分，在港島區展開反醉駕、藥駕與反罪惡行動，打擊涉及與車輛使用有關的罪案，於灣仔區設置路障，截查可疑車輛，並巡查區內罪惡黑點，共截查240車及拘8男。

行動中，共240架車被截查。（警方提供）

警方提醒巿民，酒後及藥後駕駛危害自身及其他道路使用者的安全。根據香港法例「酒後駕駛」及「藥後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年、罰款2.5萬元、並須停牌分别3年及5年，市民切勿以身試法。

被捕8名男子當中，其中3名為外籍男子。（警方提供）

警方提醒，巿民酒後及藥後駕駛危害自身及其他道路使用者的安全。根據香港法例「酒後駕駛」及「藥後駕駛」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年、罰款25,000元、並須停牌分别3年及5年，市民切勿以身試法。