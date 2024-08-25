大角咀3人持鐵筆聚眾疑準備追數　3名勝和男涉藏攻擊性武器被捕

大角咀多人持鐵筆聚集引起可疑，3名男子見警員到場企圖逃走，終被截獲就擒。警方初步調查相信涉案男子打算前往追討賭債，在一輛私家車上搜獲鐵筆、亞加力膠尺及鴨舌帽等，以涉嫌「藏有攻擊性武器」及「管有適合作非法用途的工具」，拘捕3名有黑社會勝和背景的男子。



大角咀多人持鐵筆糾眾鬧事，警方截停一輛白色私家車並拘捕3名男子。（黃學潤攝）

今日（25日）上午8時26分，警方接報，3名男子在櫸樹街37號對開手持鐵筆且形跡可疑。西九龍衝鋒隊接報趕到現場，29歲姓吳白色七人車司機見到警員立即跳上車，並高速開車往大角咀方向逃去，車上載有一名25歲乘客。警方立即開車沿櫸樹街、埃華街追截，至福全街78號對開將白色車截停，制服二人。

另一邊廂，衝鋒車在附近兜截，一名19歲姓孫本地男子見警方拔足就跑，警員立即展開追截，並於旺角櫸樹街與福全街交界制服其，相信他同樣與案有關，將他帶到白色私家車搜車。

警方到場調查，一輛白色私家車司機見到警員立即跳上車，並高速開車逃去，車上載有一名乘客。警方立即開車沿櫸樹街、埃華街追截，至大角咀道福全街交界將白色車截停，制服車上二人。（鄭嘉惠攝）

警方初步調查車輛沒有被通緝，車主是被捕司機。警方在車內檢獲一包口罩、一頂鴨舌帽、十把亞加力膠尺及兩枝鐵筆，以及一對屬於同款車、但不屬於車主的車牌。

鑑證科亦到場掃取指模。據了解被捕人士有荃灣勝和黑社會背景，懷疑計劃持械上門追討百家樂賭債，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「管有適合作非法用途的工具」被捕。他們黑布蒙頭、戴上手扣，隨後帶署扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進。

大角咀多人持鐵筆糾眾鬧事，警方截停一輛白色私家車並拘捕3名男子。（黃學潤攝）

警員大角咀道及福全街交界截停一架白色私家車，拘捕車上3名年齡介乎26至32歲的男子，他們涉嫌藏有攻擊性武器及管有工具作非法用途。（鄭嘉惠攝）

大角咀多人持鐵筆聚集引起可疑，3名男子見警員到場企圖逃走，終被截獲就擒。（黃學潤攝）