港鐵九龍塘站男子墮軌捲車底　消防移離遺體　東鐵綫服務逐步恢復

今日（25日）中午時份，港鐵九龍塘站一名男子墮軌捲入列車底部，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。東鐵綫來往旺角東站至大圍站的列車服務一度暫停，至下午1時36分逐步回復正常。



警方檢取事主隨身物品，包括一支行山杖。現場消息指，死者為一名59歲男子，生前患有情緒病，疑因工作問題不開心。警員在現場沒有找到遺書，事件起因有待調查。

港鐵九龍塘站一名男子墮軌捲入車底，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。（鄭嘉惠攝）

九龍塘站疑有人墮軌，消防員到場以白布圍封。（梁明斯攝）

港鐵車務控制中心接獲職員報告懷疑有人墮軌，今日（25日）中午12時43分，港鐵宣佈由於有人進入東鐵九龍塘站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。

現場所見，消防員到場以白布圍封，設法將事主遺體移離路軌。其他乘客魚貫從月台經扶手梯離開。港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口對開上車。

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港鐵九龍塘站一名男子墮軌捲入車底，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。（鄭嘉惠攝）

警方檢取事主隨身物品，包括一支行山杖。（鄭嘉惠攝）

翻查資料，東鐵綫原有13個月台中，目前有8個車站的自動月台閘門投入服務，而太和及九龍塘站的工程正進行中；餘下旺角東和大學站的安裝工程，亦即將於今年內展開。

現場所見，東鐵綫九龍塘站往羅湖/落馬洲方向已加裝月台閘門；往金鐘方向的月台則未完成安裝。

港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口上車。（黃學潤攝）

港鐵安排免費接駁巴士來往九龍塘站及大圍站，大批乘客在九龍塘站D出口上車。（黃學潤攝）

東鐵綫服務一度受阻，金鐘站至旺角東站10分鐘一班、大圍站至羅湖站10分鐘一班、大埔墟站至落馬洲站15分鐘一班。

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