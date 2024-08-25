九龍灣警車意外．車cam曝光｜警車疑衝燈　城巴收掣不及攔腰猛撼

今日（25日）傍晚，九龍灣宏照道與啓祥道交界，有警車與城巴相撞，一名警員受傷送院。消息稱，當時警車尾隨一輛衝燈的士，但卻發生意外。



案發一刻車cam片段曝光，可見當時宏照道的車輛魚貫開行，啟祥道車輛則正在候燈，惟涉事城巴駛至兩街交界時，一輛閃燈警車疑從啟祥道衝燈駛出；城巴猝不及防，收掣不及，攔腰撼向警右邊車身，傳出「嘭」一聲巨響。避過一劫的cam車傳出驚呼聲：「嘩！我差啲瀨嘢！」片中未有拍到的士蹤影，但意外前一刻，cam車亦曾傳出「爆粗」聲，未知是否目睹其他車輛衝燈。

車禍發生於今日（25日）傍晚約6時18分，一輛警車沿宏照道駛至啓祥道交界時，與一輛城巴相撞。意外中，一名警員手部受傷，由救護車送往聯合醫院治理。消息稱，當時東九龍交通部在宏照道發現一輛的士衝燈，尾隨期間卻發生意外；涉事的士最後揚長而去。

警車車身撞至嚴重損毀，碎片四散一地。

城巴回覆《香港01》查詢時表示，當時一輛22M號線巴士往啟德郵輪碼頭方向行駛期間，於九龍灣宏照道與啟祥道交界，與一輛正執行職務的警車發生碰撞，當時巴士依照交通燈號行駛，城巴會協助警方調查。

警車擋風玻璃破裂，安全氣袋彈出。

警車車身撞至嚴重損毀，碎片四散一地。

城巴左邊車頭嚴重損毀，有零件外露。

多名警員在場調查。（fb 車cam L（香港群組）／Bosco Chu）