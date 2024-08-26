屯門公路2警察電單車相撞　警員腳傷雙雙送院

撰文：凌逸德
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今日（26日）上午8時許，2輛警察電單車沿屯門公路往九龍方向行駛期間相撞，2名男警員腳受傷，救援人員到場將兩名傷者送往仁濟醫院治理。警方正調查事故成因。

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