涉挪用浸大學生會逾130萬元公款　重案組拘兩臨委及1校外人士

香港浸會大學學生會爆出串謀行騙案，3名青年被捕，包括兩名分別23歲及20歲的臨時行政委員會現任成員，及其中一名被捕臨委的27歲同居男友。據了解，同居男友有黑社會勝和背景，疑為主使人，報稱職業麻雀學校職員。



消息指，他們涉嫌在去年12月31日至本年7月25日期間，從學生會基金轉賬超過130萬元至3人的個人銀行賬戶。浸大學生會評議會核數時發現可疑的高額開支，有人在對質下承認曾提交假發票，並將款項經轉數快（FPS）存入3人戶口。評議會報警處理，案件列作串謀行騙，交由重案組調查。



警方回覆《香港01》指，8月19日接獲九龍城窩打老道一院校學生組織的代表報案，指有人挪用學生會所屬的3個銀行戶口約130萬元作私人用途。案件交由西九龍總區重案組跟進。

警員經深入調查後，8月22日至23日共拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎20至27歲，涉嫌「串謀行騙」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

浸會大學學生會臨時行政委員會爆出挪用130萬元基金事件。（資料圖片）

此非浸大學生會首次發生成員挪用資金事件，浸大學生會前財政委員姚希縉涉訛稱舉辦活動，騙取學生會 80 萬元，並存入其投資戶口。他早前承認2項盜竊罪，於6月17日在九龍城法院被判處監禁25個月。

浸大學生會經歷「斷莊」3年，去年幹事會內閣「滄溟」勝選，惟校方指其競選政綱等「不符合社會的標準和價值觀」，對成員作紀律處理，禁止部分成員參與校政及學生組織，內閣總辭從缺至今。

為維持學生會日常運作，學生根據會章委任臨時行政委員會，去年成立時成員共有4人。

《香港01》亦正向香港浸會大學了解事件。