鑽石山女子被小巴撞倒捲車底　昏迷送院搶救不治　司機涉危駕被捕

鑽石山發生交通意外，今日（28日）上午10時55分，據報一名47歲姓陳女子在龍蟠街3號公共運輸交匯處對開被小巴撞倒，捲入車底，陷入昏迷。救援人員到場將事主救出，送往聯合醫院搶救，惜最終不治。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕該名66歲姓梁小巴男司機，他現正被扣留調查，案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。



現場消息指，19號綠色專線小巴沿龍蟠街上斜右轉入運輸交匯處接客，當駛至行人過路處時，撞倒一名沿龍蟠街落斜的過路婦。女子被車頭撞倒，飛彈4至5米倒地，被困於小巴前轆之間。小巴司機被帶上警車，其後被帶上涉事小巴調查。

鑽石山發生交通意外，今日（28日）上午10時55分，據報一名女子在龍蟠街3號被小巴撞倒，捲入車底，陷入昏迷。（黃學潤攝）

站長范先生得悉意外後立即到現場了解，見到司機事後流淚，地下一大攤血迹，着對方趕快報警。范對事故感到心酸，稱涉事司機駕駛19號線4年以上，今早駕駛19M線來回鑽石山站和沙田坳邨，至上午10時轉營19號線，事故時應該第一轉19號線車從新蒲崗出發，途經鑽石山站，前往沙田坳邨。

運輸署宣佈因交通意外所有車輛不能進入鑽石山站巴士總站，至下午2時取消。

警方表示，方正調查今日（28日）上午在黃大仙發生的致命交通意外，意外中一名女子死亡。今早10時55分，一名66歲姓梁男子駕駛一輛小巴沿龍蟠街往一運輸交匯處方向行駛，當駛至一行人過路處時，據報撞倒該名正在過路的47歲姓陳女子。

該名女子被困小巴車底，其後被救出。她身體多處受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於下午12時55分被證實死亡。該名小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查，案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。

警方提醒，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-0264與調查人員聯絡。

一名47歲女子在龍蟠街3號公共運輸交匯處對開被小巴撞倒，捲入車底，陷入昏迷。警方正調查事故起因。（黃學潤攝）

小巴司機被帶上警車，再被帶上涉事小巴調查。（黃學潤攝）

鑽石山發生交通意外，今日（28日）上午10時55分，據報一名女子在龍蟠街3號被小巴撞倒，捲入車底，陷入昏迷。（黃學潤攝）