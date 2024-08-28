高超道堵路追薪｜工人指控三判失蹤　慣常遲出糧﹕交租水電唔等得

油塘高超道29號新盤朗譽傳出欠薪事件，約30名工人今早（28日）堵路追薪，令高超道來回全線受阻逾2小時。《香港01》到現場了解事件，被拖薪工人負責大廈玻璃幕牆，指控三判公司「海洋」過往不時遲出糧，今次更拖欠7月份的薪金，而姓施負責人「連個人都唔知去咗邊，直頭人都失咗蹤」。他指在香港生活，不少工友要交租、交水電，「（賬單）到期就要交」，深受拖糧影響。



中午12時許，仍然有雪糕筒堵塞馬路，車輛無法通過。（馬耀文攝）

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工人於上午約10時到場堵路，橫額上寫有「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」，以及二判先越高科、三判海洋的名稱。受事件影響，高超道（來回方向）近高怡邨的全線一封閉，受影響巴士路線須改道行駛。至中午12時許，警方移開雪糕筒開通馬路，派員留守現場阻止工人再堵路，其間曾有工人再度情緒激動，再次踢倒雪糕筒企圖堵路，被警察大聲喝止。

建造業總工會權益幹事馮健中指，大判聯力願意先行墊支兩個月薪酬，但需要經勞工處程序。（馬耀文攝）

建造業總工會權益幹事馮健中到場了解事件，他指出，共約30名工人被拖欠2個月薪酬。地盤大判為聯力建築有限公司、二判為先越高科有限公司、三判為海洋。聯力願意先行墊支兩個月薪酬，但需要經勞工處程序。

據其中一名工人透露，三判拖欠7月份薪酬，共有20至30人到場追薪，部分工人則未有到場，估計涉及金額達百萬元。他直斥三判姓施負責人不知所蹤，擔心即使到勞工處辦理手續，亦無人協助核對資料以證實仍未出糧，「就算我哋上去邊度都好，正常程序要核對資料，冇人出嚟做代表，核對唔到」。

工人又指，三判一向沒準時出糧，而且經常計錯數，對工人生活構成影響，「因為香港生活人哋攞個份糧，我等得你個份糧，但係人哋交租、水電，個啲唔等得你，到期就要交。」

工人（右二）與相關人員商討，要求在最短時間內盡快出糧。（戴慧豐攝）

據了解，工人其後前往勞工處登記資料。《香港01》正就事件向勞工處及承建商查詢。

警方到場跟進，工人在行人路上等候消息。（馬耀文攝）

警方到場跟進，工人在行人路上等候消息。（馬耀文攝）