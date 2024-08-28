樹仁大學6內地生被騙$720萬　警校內辦講座　蕭澤頤寫信提醒防騙

根據警方資料，2023年至2024學年，樹仁大學共有6名內地學生被詐騙，損失逾720萬元，主要涉及「假冒官員」的電話騙案。警方指，詐騙分子使用各種手法欺騙他人，尤其是香港生活環境不太熟悉的內地來港大學生。有見及此，東區警區今日（28日）在樹仁大學舉辦大型防騙講座及座談會，逾300名內地生參與。警務處處長蕭澤頤亦為學生寫防騙信件，叮囑他們切勿向陌生來電者透露個人敏感信息，提防騙子。



18歲大一生被呃走220萬元

警方提及去年一宗涉及內地學生騙案，一名18歲的大一內地學生，收到假冒「香港入境事務處官員」及假冒「內地公安」的詐騙電話，以其涉嫌參與洗黑錢為由，要求該名學生按照指示提供銀行戶口資料及密碼配合調查，結果該名學生戶口內約220萬港元，全部轉帳至騙徒的銀行賬戶，學生才警醒自己落入騙局。

今次的防騙講座及座談會，由東區警區聯同港島總區防止罪案辦公室、商業罪案調查科反詐騙協調中心（ADCC）、東區耆樂警訊及寶馬山關愛隊成員，透過講座、短片、即場問答、真實案件分享與學生互動。

而蕭澤頤給內地生的信中，亦提醒內地生，當他們接到自稱「內地官員」的來電時，對方聲稱他們牽涉欺詐、洗錢或其他任何刑事犯罪活動，並展示看似來自內地執法機構的文件或通緝令，進而要求他們將「保證金」轉帳至特定帳戶時，請立即掛斷電話。

蕭澤頤給內地生的信。

港島總區指揮官郭嘉銓及東區警區指揮官陳天柱總警司亦到學校，以小組形式與學生們互動，探討近期不同的騙案類型手法和預防方法。郭嘉銓在致辭時表示，警方除了主動打擊騙案之外，也希望能夠與社會上各個階層的人士攜手合作，共同推廣防騙訊息。他亦希望透過同學們提醒身邊的家人及朋友們，要時刻提高警覺，避免落入騙徒的圈套。

此外，警方ADCC防騙宣傳車一連三日（28至30日）將在校園內，提供防騙知識遊戲，並贈送防騙主題的紀念品，加深大學生們對防範騙局的警惕性。東區警區亦將於8月30日舉辦另一場防騙宣傳講座予外地交流生，進行針對性的講解與指導。