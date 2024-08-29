西貢馬路MMA︱爆粗肉搏光頭漢跪地捱打　赤膊紋身漢飛腳踢甩鞋

今日（29日）網上瘋傳兩段打鬥影片，可見有車輛停在馬路中間，一名光頭漢站在一輛白色客貨車旁與司機爭執，雙方手指指對罵。該車司機一度嘗試開門，卻被光頭男用膝蓋頂住，旁觀者勸交稱：「喂！唔好打！」



另一段影片隨即上演埋身肉搏戰，光頭漢跪地捱打，另一名上身赤裸的紋身漢，則怒火中燒瘋狂爆粗，短短7秒內拳來腳往向光頭漢頭部重打8下，不斷高呼：「X你老母！郁手！」其中一下「起飛腳」，左腳整隻鞋向天飛脫，目擊者驚呼：「唉！郁手郁腳‥‥‥」更有人擔憂稱：「唉！死得喇！」一名女子則在旁打電話，未知是否報警。

警方回覆指，本月27日下午5時58分，兩名男子在西貢大網仔路及沙角尾路交界因讓路問題而發生爭執，隨後打鬥，54歲梁姓私家車男司機頭部和手指受傷，38歲劉姓輕型貨車男司機頭臉和手部受傷，他們涉嫌「在公眾地方打架」罪名被捕，清醒送往將軍澳醫院治理。

紋身漢不斷踢向跪地的光頭男的頭部。（fb 馬路的事討論區 / Bosco Chu）

事件引起網民熱議，有人勸喻「火遮眼，打死咗就大鑊」、「打贏就去警署，打輸就入醫院」、「相嗌唔好口，所有問題一律拳頭解決」；有人則戲謔「鞋都飛埋」、「我以為踢甩左個頭飛左出去。」

紋身漢手腳並用向光頭男狂毆。（fb 馬路的事討論區 / Bosco Chu）

紋身漢「起飛腳」踢甩鞋。（fb 馬路的事討論區 / Bosco Chu）