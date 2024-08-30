入境處聯警全港反黑工　搜裝修單位餐廳等　兩日拘13人包括一僱主

入境處一連兩日（28至29日）在全港多區展開代號「曙光行動」，聯同警方的「冠軍行動」打擊反非法勞工，合共搜查45個目標地點，共拘捕12名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



行動中，人員共拘捕12名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供）

入境處人員搜查了12個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈及餐廳，共拘捕2男4女（29至50歲）懷疑非法勞工。當中一名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），同時亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

而警方的「冠軍行動」於東區搜查了33個目標地點，共拘捕4男2女（26至59歲）懷疑非法勞工，以及一名涉嫌聘用非法勞工的43歲女僱主。

入境處提醒，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰10萬元及監禁10年。

此外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。