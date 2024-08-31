暑假期間　警中區娛樂場所打擊罪案　17人被捕

暑假期間有大小不同的消遣活動在中區娛樂場所一帶舉行。中區警區除在活動舉辦地點進行人群管制，亦於附近一帶進行代號「匯流」（MINGLEFLOW）的反罪惡行動，目的是保護青少年、打擊相關罪行包括毒品濫藥等非法活動，以及警惕區內酒吧及商舖不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。



行動中，警方一共拘17人，年齡介乎16至49歲，涉嫌「盜竊」、「販毒」及「藏毒」。



中區警區除在活動舉辦地點進行人群管制，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，一共拘捕17人。（警方提供圖片）

行動中，警方一共拘17人，年齡介乎16至49歲，涉嫌「盜竊」、「販毒」及「藏毒」。（警方提供圖片）

行動分多階段進行，除動員刑事單位人員外，中區警區亦邀請中區少年警訊及禁毒處義工於區內娛樂場所協助進行宣傳教育，藉此提醒青少年消遣歡聚時保護自己、遠離毒品、免受引誘。

中區警區邀請中區少年警訊及禁毒處義工於區內娛樂場所協助進行宣傳教育。（警方提供圖片）

行動期間，中區警區進行了一系列不定時的查牌行動。而於是次行動中，人員未有發現未成年的青少年於酒吧內逗留以及未有發現任何人向他們售賣或供應酒類商品。

人員亦在高風險的地點進行高姿態的巡邏及情報主導的執法行動以打擊相關的非法活動。期間，人員以情報主導的方式，在中區警區偵破共14宗與毒品及盜竊相關的案件，並拘捕14名男子及3名女子，年齡介乎16至49歲，涉嫌「盜竊」、「販毒」及「藏毒」。

警方一向致力打擊毒品及與青少年相關的罪行，並會於日後的長假期，繼續進行代號「匯流」（MINGLEFLOW）的行動。警方呼籲青少年外出娛樂時要時刻保持警覺，切勿接觸毒品，家長亦應提防子女被不法分子利用進行非法行為。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。