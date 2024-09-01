涉發布城大教授假遺言遭國安處拘捕　28歲女准保釋　41歲男續扣查

警務處國家安全處上周五（8月30日）在九龍及新界區，分別拘捕1男1女（41和28歲），涉嫌就日前59歲香港城市大學建築學及土木工程學系教授李衍樺在港鐵九龍塘站墮軌輕生事件，發布死者的虛假遺言及持續在多個地方放置悼念燈箱，內容均涉煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。警方今日（9月1日）表示，被捕女子已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到；被捕男子則仍被扣留調查。



城大一名男教授於港鐵九龍塘站墮軌捲入車底，當場不治。消防員設法將事主遺體移離路軌。（鄭嘉惠攝）

據警方初步調查顯示，兩名被捕人互不相識。女被捕人28歲，相信她在得悉城大教授自殺案後，隨即在連登討論區及社交平台發佈虛假遺書截圖；男被捕人41歲，報稱做散工，因較早前在網上看到有關城大教授的虛假遺書，於是自發駕駛電單車，到城市大學附近掛上貼上寫有虛假及煽動仇恨訊息的燈箱。

警方押解男疑犯到大圍顯徑街與顯田街交界進行調查，搜查懷疑涉案車輛。（翁鈺輝攝）

警曾帶男子到大圍搜證 帶走2頭盔

昨日（8月31日）下午2時許，警方押解41歲男疑犯到大圍顯徑街與顯田街交界調查，其間搜查一輛懷疑涉案車輛，並帶走2個頭盔回警署調查。

二人涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。警方根據法庭手令搜查被捕人住所，檢取有關電子通訊工具。

警方帶走2個頭盔調查。（翁鈺輝攝）

警方指，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。警方提醒市民，「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。

九龍塘站有人墮軌，消防員到場以白布圍封。（梁明斯攝）

城大：呼籲社會各界切勿輕信網上傳言

香港城市大學昨日（8月31日）發表聲明，再次呼籲社會各界切勿輕信網上傳言。對於李衍樺教授的去世城大深表難過，希望各界給予李教授家屬空間處理事情。城大支持守法循規，現時事件已交由警方處理，校方會配合執法機關的工作。

警方早前回覆傳媒查詢李衍樺離世一事時表示，初步調查顯示，死者曾就精神健康相關事宜尋求專業人士協助，最近亦曾透露對身體健康及工作問題感到憂慮或困擾。警方對於有人於網絡發佈一些未經證實的截圖，以及作出並無事實根據的不負責任言論，表示強烈譴責。警方呼籲市民要小心分辨網絡資訊的真偽。

▼8月31日警方大圍搜證▼



警方帶走2個頭盔調查。（翁鈺輝攝）

被捕男子涉看過城大教授假遺書後，自發駕車到城大附近放悼念燈箱。