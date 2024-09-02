粉嶺TESLA起火　一家三口及時逃生　司機報稱事前被石頭擊中車底

粉嶺發生涉及電動車起火事件。周日（9月1日）晚上11時左右，據報一輛TESLA電動私家車，沿粉嶺公路出九龍方向行駛，途至近九龍坑對開時，突然冒煙起火。司機見狀立即將車駛入就近的粉嶺公路巴士轉車站，車上3人、包括兩名成年男女及一名手抱嬰兒，及時落車逃生。



消防接報趕至現場，開喉射水降溫。就現場所見，該輛TESLA私家車不停冒煙。車上所有有人士均沒有受傷。消防正調查車輛起火原因。

涉事TESLA私家車冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事司機張先生指出，他當時駕駛車輛由元朗前往坪輋，途至九龍坑油站對開中線位置， 發現前方路面有一塊石頭，惟已閃避不及，駛過時車底「晾一晾」疑被石頭擊中，車輛警告燈隨即亮起，並著司機立即將車停靠一旁。未幾，車輛的動力、動力回收及冷氣均已失靈，司機見前方有巴士轉車站，立即將車扭入車站內，車上所有人立即落車，

張先生指，由警告燈亮起到落車，時間僅1分鐘左右，但車底已冒煙起火，並不停發出聲響，恐會發生爆炸。張續指，其TESLA車輛於今年 (2024年)3月購入。