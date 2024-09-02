青衣怪漢爬玻璃插水瞓地　辱罵車長：唔X開車　警持盾到場調查

今（2日）網上流傳一段影片，一名黑衣男子登上一輛開往佐敦方向的42A線九巴，期間在車上大吵大鬧，攀爬車長門，矛頭直指司機不開車，情緒激動不停爆粗：「眼睛望住我呀X你老X」、「做咩唔X開車」、「打X死你」。最終有3名警員攜上伸縮警棍、盾牌到場調查，片段結束。



青衣怪漢爬玻璃插水瞓地辱罵車長：「唔X開車。」警員持盾到場調查。（Keylex Chow／香港交通及突發事故報料區）

網上社交媒體流傳一段影片，攝於晚上時份，當時一名黑衣男子登上一輛住佐敦方向的42A線九巴，他在車長旁位置大吵大鬧，不單利用扶手攀爬車長門玻璃，又「插水瞓地」發出巨響，期間不停指罵司機擾攘，指其「打佢、唔開車」等，又指「眼睛望住我呀X你老X」，惟影片可見司機未有任何動作。擾攘過程接近2分鐘，男子不停爆粗辱罵司機，期間有其他乘客嘗試拉其手阻止，但未有效果。

至影片近1分鐘40秒，一名攜盾牌的便衣警員及2名攜帶伸縮警棍的軍裝警員上車調查，對男子問「哥仔咩事」，怪漢回應「無事」。2名軍裝警員一度拉其手臂叫他落車，惟他大喝「等陣先」不願下車，警方則轉為在車上問話調查，期間男子情緒仍十分激動，指「司機唔開車，關我X事」、指「邊個唔啱先」。又指自己「中文就有講粗口、英文就無講過」，片段之後結束。