深圳灣大橋車衝落海│疑失控翻滾飛越欄杆墮海　路面遺恐怖公仔頭

深圳灣大橋周一（2日）晚上發生汽車衝落海意外。周一晚上約9時18分，警方接獲報案，指在深圳灣大橋上見到一架私家車懷疑失事，懷疑連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊接報趕至現場搜索。



消息稱，被困車內人士為海關人員，入職海關已25年，當時正駕駛一輛私家車，前往深圳灣管制站當更。及至周二（3日）凌晨零時45分左右，蛙人將事主救回岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手為並進行心外壓急救，隨後送往天水圍醫院搶救，惟終證不治。



在車禍現場橋面路壆位置，發現有一個恐怖公仔頭，未知是否由涉事車輛跌出、抑或原本在路上。

被撞的電子顯示牌嚴重損毀，現場遺下車輪。(李家傑攝)

據了解，涉事車輛駛至深圳灣大橋往深圳方向行駛時，車輛突然失控翻滾，繼而壓向一個放在路壆的電子顯示牌，全車登時彈起，飛越橋邊的金屬欄杆，再墜落海底。就現場所見，涉事電子顯示牌嚴重損毀，前方遺下一個車輪，汽車零件四散地上。然而欄杆則沒有太大損毀，僅有小部份欄杆頂有擦撞痕跡。此外，路面亦有軚痕。

至於涉事車輛墮海後，翻側墜到海底。由於現場環境黑暗，借助飛行服務隊直升機的射燈，亦僅能隱約在橋面上見到該車的車頭位置。

涉事海關車輛跌落海中，墜落海底。飛行服務隊直升機開射燈協助營救。(李家傑攝)

涉事海關車輛跌落海中，墜落海底。飛行服務隊直升機開射燈協助營救。(李家傑攝)

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涉事海關車輛跌落海中，墜落海底。飛行服務隊直升機開射燈協助營救。(李家傑攝)