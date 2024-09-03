深圳灣車墮海｜海關關員連人帶車墮海亡　警方將吊起私家車

駐守深圳灣口岸的一名46歲男海關關員，周一（2日）晚上駕車返工途中，在深圳灣大橋失事，連人帶車墮入2米深海底。救援人員經約3小時搜救後將事主救起，惜送院證實不治。警方將於中午時份，將涉事車輛吊上水面作進一步調查，屆時《香港01》會現場直播。



現場欄杆可見有刮花的痕迹。(李家傑攝)

警方指現場放置的電子指示牌，當時已熄機，並無運作。(李家傑攝)

政府化驗所人員在場蒐集資料，調查車禍起因。(李家傑攝)

事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

死者46歲姓黃，於1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時駕駛自己的私家車沿深圳灣公路大橋北行，前往上班。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，故警方呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

傷者被救上流浮山碼頭，惜終告不治。（王譯揚攝）

警方封鎖現場橋面。(李家傑攝)

事主獲救起送到流浮山碼頭，惜送院證實不治。（王譯揚攝）

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海關關長何珮珊事後到天水圍醫院了解情況。(陳永武攝)

海關關長何珮珊凌晨時份趕到醫院，她表示一名駐守深圳灣口岸的海關人員，在開車返工途中，在深圳灣大橋遇到交通事故而身故。部門對於同事離世感到難過，亦向其家人表達深切慰問。

何珮珊透露，事主於1999年加入海關，現時駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時他駕駛自己的私家車上班途中。