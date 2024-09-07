3個月內2宗　山頂群樂居再有獨立屋遭爆竊　賊人撬夾萬掠$8萬手錶

港島山頂群樂居三個月內發生第二宗獨立屋爆竊案。現場是加列山道51至53號群樂居，共有10幢獨立屋，消息稱，今日（7日）1時許，本地男戶主和家人外出用膳，返回其中一幢獨立屋住所時，發現住所窗戶和門口被撬開，主人房的夾萬更被撬爛，內裡財物不知所終，於是報警，警方到場調查，相信賊人由露台窗戶潛入單位犯案。



外傭在場協助調查。（李家傑攝）

是次遇竊的獨立屋外泊有一輛Tesla，相信戶主持有。（李家傑攝）

由於夾萬內財物屬於男戶主妻子持有，但女戶主目前外遊並不在港，所以損失金額有待點算，男戶主和妻子、兒子及外傭同住上址。

本年7月10日晚上，群樂居另一幢正搭建棚架的獨立屋警鐘鳴響，保安公司聞訊報警，警員接報到場，發現單位有窗戶被撬,，屋內數處有搜掠痕跡，由於當時屋內只有外傭，屋主案發時並不在家，當時未知損失。

上次遇竊的獨立屋繼續搭建棚架。（李家傑攝）

警員到場調查。（李家傑攝）

今日凌晨現場所見，是次遇竊的獨立屋外泊有一輛Tesla，相信戶主持有，至於上次遇竊的獨立屋繼續搭有棚架。

警方表示，今日（7日）凌晨1時59分，接獲71歲張姓男子報案，指發現山頂加列山道獨立屋住所窗戶懷疑被撬開，屋内有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊，警員接報到場，經初步點算，相信上址有一隻約8萬元的手錶不翼而飛，經初步調查，案件列爆竊，交由中區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，今次失竊手錶屬於卡地亞（Cartier）牌子。