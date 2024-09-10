上環歌賦街奪命火｜死者為不良於行獨居八旬婦　疑跌倒後嚴重燒傷

上環發生奪命火警。歌賦街一大廈低層單位，據報於周一晚上突然起火，消防開喉灌救及疏散住客，惟在現場發現一名女子昏迷，經救護員檢查證實明顯死亡。此外，火警亦導致另外3名住客吸入濃煙不適，須送院治理；消防一共疏散17名住客到安全位置。受火警影響，歌賦街須暫時封閉。



死者遺體被舁至大廈對開，蓋上帆布，由警員駐守。(李家傑攝)

據了解，女死者年約80餘歲，獨居上址一樓1個面積約500呎的單位，不良於行；其兒子則住在同一大廈六樓1單位。據知，兒子每日均會向母親送餐，事發前亦曾送晚餐予母親享用。

消防在場救援。（李家傑攝）

現場消息稱，初步懷疑肇事單位有電器電線短路起火，但實際起火原因仍在調查中。至於老婦左手燒傷較為嚴重，不排除老婦因不良於行，逃生時失足跌倒導致不幸事件發生。

死者遺體由救援人員蓋上帆布，警員在旁駐守。(李家傑攝)

周一（9日）晚10時21分，警方接獲多人報案，指歌賦街7至9號順景樓一低層單位起火。消防接報趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救；據了解，一名女子當場身亡，另有3人受傷，傷者全部清醒，部份被送往瑪麗醫院治理。警方及消防現正調查事件。

消防於晚上11時20分發出停止動員訊息。火警期間，消防協助17名住客疏散到安全位置暫避。被證實不幸身亡的女子，遺體事後被舁至大廈對開，由救援人員蓋上帆布，待警員調查。食環署仵工人員於10日凌晨零時半左右，抵達現場，將死者遺體舁送殮房。

其中一名傷者由救護員送上救護車。