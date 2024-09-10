有片｜落馬洲地盤吊臂連2噸石屎期間折斷　5男工受傷有人一度被壓

落馬洲發生工業意外。今午（10日）約3時18分，落馬洲路近下灣村附近一個地盤，據報有數名工人被重物壓傷。從讀者提供的照片及影片見到，現場有一個吊臂折斷，其上半部分壓於一座興建中建築物的頂部。



救援人員接報趕至，尋獲5名傷者，消息指其中4人一度遭重物壓住，1人則曾跌落坑洞，幸獲救後全部清醒，由救護車送往院北區醫院及沙田威爾斯親王醫院治理。其中一名傷者盆骨骨折，其餘4人分別腰、背及手腳受傷。事發時，吊臂正吊運一塊約2噸重的石屎，其間吊臂折斷並從約20米高墮下。



工業傷亡權益會派員到醫院接觸傷者和家屬，將向他們提供協助。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」，正調查事件起因。勞工處回覆《香港01》查詢表示，已知悉事件，並已展開調查。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）

據了解，涉事吊臂是用於灌注石屎及吊運物料到建築物天台，今午在吊運石屎期間，吊臂突然折斷，正在吊運的石屎墮下跌碎，擊傷5名男工人。

現場照片及影片顯示，其中一名工人雙腳，被壓在喉管與一條長形物體之間，另一工人在旁了解，並手持對講機報告情況。意外後仍有大批工人身在被壓建築物的頂部，有人連聲大叫「落返去先！」

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷，其中有工人雙腳被壓住（紅圈示）。（讀者提供）

警方表示，今午約3時18分接獲落馬洲路河套區一科技園地盤的工人報案，指5名男工人在地盤天台，懷疑被掉下的硬物擊中。救援人員接報聲至，警方經初步調查，相信該5名工人在上址進行建築工程，以一輛吊臂車運送一塊重約2噸的石屎期間，吊臂懷疑突然折斷，而折斷的部分由約20米高墮下至地盤天台。

5名男工人（18至51歲）在躲避間受傷，幸全送清醒，其中4人分別手腳及腰背擦傷，被送往北區醫院治理；餘下一名42歲姓朱男工人則盆骨骨折，送往威爾斯親王醫院救治。

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）

落馬洲路近下灣村一個地盤發生工業意外，疑有吊臂折斷壓住建築物頂部，多名工人受傷。（讀者提供）