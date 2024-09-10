內地團食物中毒｜食環署巡查土瓜灣金港薈 該酒樓7月有「前科」
撰文：梁偉權 左朗星
出版：更新：
一個由內地來港的江西六天團，今午（10日）在九龍城道逛鐘錶店期間，多名團友上吐下瀉，至少11人送院。消息稱，該團昨晚（9日）曾於土瓜灣「金港薈」晚膳，曾進食龍蝦等海產，有團友昨晚開始已出現痾嘔，今午食環署派員前往酒樓調查，酒樓落閘暫停營業。翻查資料，涉事「金港薈」今年7月亦曾發生食物中毒事件。
消息稱，涉事江西六天團來港參加一個歌唱表演，共有61名團友，前日（8日）早上6時許已來港，並入住青衣一間酒店。昨日傍晚6時半，團友在土瓜灣美景街「金港薈」晚膳，據悉曾食過龍蝦等海產，其後晚上已有團友痾嘔不適，但因未能即時購買藥物或求診，直至今午才揭發事件，相繼送院，有團友稱：「（凌晨）4時開始拉肚子。」
翻查資料，「金港薈」於7月亦曾發生食物中毒事件。7月22日，兩內地團在上址午膳後，有13人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心展開調查。當時負責人回覆查詢時表示，未能證明是餐廳食物有問題而導致懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，7月25日起決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。他又表示，食環署其後取走樣本了解。
+3
內地團土瓜灣參觀鐘錶舖時多人屙嘔 昨晚曾食龍蝦 疑食物中毒金港薈疑爆食物中毒 旅監局稱兩日逾2100人用膳 13內地團友不適內地團用餐後疑食物中毒 金港薈自行停業三日：望還一個清白兩內地團土瓜灣金港薈團餐後13人疑食物中毒 涉白灼蝦等8餸一湯