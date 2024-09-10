警淺水灣道反爆竊接保安通風報信　拘攜攝錄機兩黑幫男檢$7萬毒品

警方於前日（8日）傍晚6時許，於淺水灣道展開反爆竊行動。行動中，警員截查一名可疑男子，並根據保安通報的資訊尋獲另一可疑男，兩人分別徘徊在私家車旁及匿藏在山邊，身上各配備一部便攜式攝錄機。警方其後在車上檢獲市值約7萬元的冰毒、冰壺及煙油等。兩名涉案男子有黑幫背景，涉嫌「遊蕩」、「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可吸食毒品用途」等罪被捕。



警方在淺水灣道進行反爆竊行動，拘眸兩名男子，檢獲冰毒及煙油等。（陳浩然攝）

警方香港仔分區特遣隊前日（8日）傍晚6時許於淺水灣道一帶巡邏期間，發現一名男子在私家車旁邊形跡可疑，上前截查時在他身上搜獲一個便攜式攝錄機。與此同時，附近一個屋苑保安向現場警員指出，附近山邊疑似有一名匿藏中的可疑人。特遣隊人員立即召喚野外巡邏隊到場協助。

人員沿着淺水灣山邊，找到該名匿藏中男子，並在其身上，搜獲出一部同款便攜式攝錄機，以及一粒俗稱「偉哥」的第一部毒藥西地那非。警員聯同警犬隊，於他們停泊的私家車上和附近位置，搜獲大量毒品，包括170克懷疑冰毒、2個冰壺、91克尼古丁油及煙嘴等，市值約7萬元。

西區警區刑事總督察盧健邦（左）及香港仔分區特遣隊督察謝柏祺交代案件。（陳浩然攝）

警員以「遊蕩」及「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可吸食毒品用途」等罪，拘捕該兩名分別39歲及72歲男子，當時他們身上並無爆竊工具，警方正調查他們身處該處的原因。兩名被捕人有三合會背景，分別報稱任職裝修工人及無業。案件交由西區警區反三合會行動組跟進，兩名被捕人被警方扣留調查，稍後將被落案起訴。

西區警區刑事總督察盧健邦指，今次拘捕行動有賴屋苑保安人員機警，及時和成功防止罪案發生，。警方鼓勵保安加強與警方合作，共同打擊罪案，西區警區展開「合縱連城計劃」，加強與不同物業管理公司溝通，適時更新爆竊資訊，例如可疑人的特徵，以便提升保安。計劃亦會聯同不同部門，包括水警及政府飛行服務隊，進行海陸空行動，打擊爆竊相關罪行。

警方指出，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元。